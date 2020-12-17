Более 28% ростовчан из обследованных переболели коронавирусом

Фото предоставлено лабораторией ИНВИТРО.

Массовое тестирование населения на коронавирус продолжается. С момента вспышки инфекции весной 2020-го медицинская компания «Инвитро» провела исследование более 1 230 000 россиян. На сегодняшний день число офисов компании на территории России превышает 1 550. Тестирование проводилось на антитела класса G (IgG) к вирусу SARS-CоV-2. Как сообщает сервис «Инвитро.Мониторинг», в первой половине декабря процент россиян с положительными результатами увеличился до 47%. В мае пациентов с антителами класса G было чуть более 13%.

Эти показатели несколько отличаются в разных регионах. В Ростове-на-Дону с мая по декабрь исследование на антитела класса G к вирусу SARS-CoV-2 прошли более 9 800 жителей. В целом процент положительных результатов за все время составил 28,8. И если в мае положительные результаты были зафиксированы лишь у 3,1% человек, то к декабрю этот показатель достиг 41,3%, увеличившись более чем в 13 раз.

В Волгограде тестирование прошли более 5 500 человек. Общий процент положительных результатов – 30,6%.

В Краснодаре протестировали около 3 900 горожан. Положительные результаты накопительным итогом – 23,4%.

Все желающие могут пройти тестирование на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 – возбудителю тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) – в любом медицинском офисе компании. Кроме того, для взятия биоматериала можно заказать выезд специалиста на дом. Подробнее об услугах компании можно узнать на www.invitro.ru.

Как сообщили в компании «Инвитро», для исследований используются тест-системы российского и европейского производства.

Что означает наличие антител

Исследования на антитела класса М и G позволяют определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 в прошлом. Иммуноглобулины класса M (IgM) – ранние антитела. Их обнаружение может указывать на недавнее инфицирование SARS CoV-2. Антитела IgM могут быть выявлены через одну неделю от начала клинических проявлений, их уровень снижается после трех-четырех недель, но у некоторых пациентов IgM могут выявляться и в пределах шести-семи недель от начала заболевания. Результат тестирования на антитела IgM сам по себе не может служить основанием для постановки диагноза, но является показанием к дополнительному обследованию и одним из диагностических этапов обследования на COVID-19.