Пациент сбежал из ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону

Пока местоположение пациента неизвестно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из ковидного госпиталя Ростовской областной клинической больницы сбежал пациент. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе по ситуации с COVID-19.

По данным источника, пациент покинул медучреждение вечером 16 декабря. Известно также, что это мужчина средних лет.

Подробности происшествия пока не известны. В больнице пообещали прояснить ситуацию позже. В пресс-службе донского управления МВД комментировать ситуацию не стали.

Напомним, за такой инцидент грозит ответственность по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Санкциями статьи предусмотрен штраф от пятисот до семисот тысяч рублей. Нарушителю также могут назначить ограничение свободы либо принудительные работы до двух лет. В некоторых случаях подсудимого могут приговорить к лишению свободы на тот же срок.

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В правоохранительном ведомстве сообщили, что на данный момент полицейские пытаются установить его местонахождение. (Подробности)