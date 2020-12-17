"Ростов" одержал победу в предыдущем матче с "Ахматом". Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Что происходит в Ростове перед матчем против ЦСКА: последние новости на 17 декабря 2020. Сегодня, 17 декабря, футболисты «Ростова» проведут свой финальную в 2020 году игру. В матче 19 тура они встретятся с ЦСКА. Игра начнется в 20:00 по московскому времени на стадионе «Ростов-Арена».

В донском клубе матч против ЦСКА уже назвали «важнейшим». Обе команды — среди лидеров турнирной таблицы. «Ростов» находится на пятой строчке (32 балла), ЦСКА — на третьей (34 балла).

КОГО НЕ БУДЕТ?

Из-за травм матч пропустят полузащитники «Ростова» Павел Мамаев и Кенто Хашимото. Около недели назад Мамаеву прооперировали ногу, восстановили связки. Хашимото выбыл после матча с «Рубином». Уже известно, что футболисты не выйдут на поле до конца года.

Матч мог пропустить и Деннис Хаджикадунич, получивший желтую карточку на матче с «Ахматом». Позже контрольно-дисциплинарный комитет РФС установил, что судья вынес предупреждение ошибочно.

УСПЕХИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Перед игрой команды пребывают в разном настроении. «Ростов» одержал победу в матче с «Ахматом» со счетом 0:1.

— Не могу сказать, что была какая-то фееричная игра с точки зрения игры в футбол. Была высокая интенсивность и много борьбы. Терпели, вытерпели и использовали свой момент, — высказался о встрече главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Для ЦСКА предыдущая игра с «Уралом» завершилась ничьей — 2:2. Москвичи провели без побед семь матчей подряд. Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко отметил лишь, что это влияют субъективные и объективные факторы.

Кстати, игра с «Ростовом» может стать последней для Ганчаренко в качестве тренера ЦСКА. По данным Sport24, об увольнении тренера объявят после матча.

Известно, что матч «Ростов» — ЦСКА рассудит Владимир Москалев. По данным пресс-службы ЦСКА, команда вылетела в донскую столицу еще в 16 декабря.

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