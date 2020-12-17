Все сам: в Ростове-на-Дону прошел круглый стол, посвященный мерам поддержки самозанятых

В Ростове-на-Дону прошел круглый стол, посвященный мерам поддержки самозанятых. Фото: Оксана Круглова.

Сейчас, как никогда, появилась масса возможностей для жителей Ростова и области реализовать себя в качестве предпринимателя, проявив свои таланты и способности. В век развития Интернета и соцсетей, в частности, продвигать свои услуги стало несложно. А с помощью Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства - оператора центров «Мой бизнес» перед начинающими предпринимателями и вовсе открываются все двери.

Какие меры поддержки оказываются самозанятым, и что означает этот статус? На эти и многие другие вопросы ответили участники круглого стола, который прошел в донской столице.

Спикерами мероприятия выступили директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства - оператора центров «Мой бизнес» в Ростовской области Яна Куринова; индивидуальный предприниматель, психолог из Ростова-на-Дону Елена Колесникова; самозанятый диджей, блогер, член Ассоциации Российских Ивент Диджеев, житель Таганрога Дмитрий Мазманян.

ЛОЯЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО

И первый блок вопросов на круглом столе был посвящен тому, что же означает статус «самозанятый» и какую поддержку государство оказывает данной категории граждан.

- Самозанятый - это, прежде всего, гражданин Российской Федерации, который уплачивает налог на профессиональный доход. Налог на профессиональный доход - это специальный налоговый режим, доступный как гражданам, так и индивидуальным предпринимателям. Таким образом, можно совмещать два статуса – ИП и плательщика налога на профессиональный доход, - рассказала директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства - оператора центров «Мой бизнес» Яна Куринова.

По ее словам, на сегодняшний день в Ростовской области уже более 36 тысяч человек избрали данный налоговый правовой режим.

- Я считаю, что этот факт ярче всего говорит о лояльности и удобстве такого налогового режима, - подчеркнула эксперт.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?

Также Яна Куринова перечислила преимущества такого налогообложения.

Прежде всего - лояльные цифры по исчислению самой суммы налога. Это всего четыре процента от тех сделок, которые заключены с физическими лицами, и шесть процентов от сделок с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

- Второй момент - очень простой вход: легко зарегистрироваться. Практически все сейчас пользуются смартфонами. Поэтому можно просто скачать приложение «Мой налог». Но это не единственный способ. Можно также зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход через личный кабинет налогоплательщика, через банки-партнеры, а это практически все банки, - продолжает Яна Куринова.

Но самым главным преимуществом, по словам эксперта, является возможность открыто заявлять о себе, рекламировать свои товары и услуги, продвигать себя в Интернете, печатных СМИ и любыми другими доступными способами.

- Подчеркну, что плательщики такого налога - это те граждане, которые действуют сами за себя и от себя. Это люди, чей доход за год не превышает два миллиона 400 тысяч рублей. Это очень важное ограничение! Также 422-м федеральным законом установлены виды деятельности, при которых нельзя использовать данный налоговый режим. Например, ограничением является такая деятельность, как сдача в аренду коммерческой недвижимости. А вот жилое имущество самозанятым сдавать можно. Также самозанятые могут продавать товары только собственного производства. Еще одним существенным ограничением является запрет на наличие наемных сотрудников. При этом возраст у самозанятых может быть абсолютно разным. С согласия родителей статус «самозанятый» можно получить с 14 лет. Это очень доступный правовой режим, - подчеркнула Яна Куринова.

Эксперты рассказали, на какую помощь могут рассчитывать самозанятые. Фото: Оксана Круглова.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

По словам Яны Игоревны, данной категории граждан сейчас уделяется большое внимание, в том числе и на площадках центров «Мой бизнес».

- Самозанятым доступен ряд мер господдержки. Прежде всего, бесплатные консультации. Информирование по правовым и налоговым вопросам, а также по вопросам трудовых правоотношений. Например, не все знают, что можно быть самозанятым и при этом трудиться на основном месте работы, - комментирует директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства.

Также можно получить имущественную поддержку на площадках центра «Мой бизнес». Отметим, они расположены в шести городах: в Ростове, Миллерово, Таганроге, Шахтах, Волгодонске и Новочеркасске.

В каждом из этих центров можно бесплатно воспользоваться компьютером, оргтехникой, провести в переговорной деловые встречи. Эти опции доступны как самозанятым, так и субъектам малого и среднего предпринимательства.

ПОМОГАЮТ И ДЕНЬГАМИ

Кроме того, гражданам оказывается финансовая поддержка.

- Эта мера предусмотрена для категории индивидуальных предпринимателей, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход. До 30 тысяч рублей выделяется на услуги по созданию и продвижению страницы в социальной сети Инстаграм. Еще предприниматели могут рассчитывать на микрозаймы под небольшие проценты, - сообщила Яна Куринова.

О своем предпринимательском пути рассказала психолог Елена Колесникова.

- Я пытаюсь реализовать крупную сеть психологических центров. Проект называется «Гармония». Центры будут расположены по всей России. На данном этапе в условиях сложившейся финансовой нестабильности, вызванной пандемией, мне было достаточно непросто начинать. Сейчас тоже не все гладко, но, тем не менее, те меры поддержки, которые мне предоставило Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, для меня явились очень значимыми, - сообщила Елена Колесникова.

По словам участницы круглого стола, в Агентстве ей бесплатно помогли зарегистрироваться в качестве ИП – плательщика НПД. Кроме того, пригласили стать участником уникального шоу-проекта «Самозанятые-на-Дону» на региональном телеканале, в рамках которого удалось «прокачать» бизнес-навыки под руководством экспертов в разных сферах. А не так давно Елена стала первым самозанятым получателем микрофинансовой поддержки РРАПП.

- Я взяла в центре «Мой бизнес» микрозаём с очень маленьким процентом. Сумму брала небольшую, но очень мне необходимую. Вся процедура получения займа была комфортной и быстрой, не потребовалось лишних документов. Организация – на высшем уровне. Хочу сказать большое спасибо за такую помощь. Более того, я обращалась за получением услуги по созданию интернет-магазина, который уже функционирует, за это тоже хотелось бы выразить благодарность, - рассказала Елена Колесникова.

При этом в Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства готовы оказывать комплексную помощь на всех этапах развития бизнеса.

- Тут все зависит от активности самого предпринимателя. Но мы всегда на связи, - отметила Яна Куринова.

ДЛЯ ТЕХ, КТО СОМНЕВАЕТСЯ

Диджей из Таганрога Дмитрий Мазманян тоже получил поддержку в центре «Мой бизнес». Он рассказал о своем деле во время круглого стола.

По словам участника мероприятия, диджеингом он начал заниматься очень давно, в 2013 году.

Тогда у Дмитрия не было никакого статуса, он не являлся самозанятым или индивидуальным предпринимателем. А в 2018 году таганрожец вступил в ассоциацию российских Ивент Диджеев.

- К ее членам выдвигались определенные требования. А именно: диджей должен быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, - отметил спикер круглого стола.

Для Дмитрия стал оптимальным второй вариант.

- В Таганроге есть центр «Мой бизнес». Я пошел туда, пообщался с людьми, и все, так я и встал на путь самозанятого,- рассказал Дмитрий Мазманян.

Также, по словам Дмитрия, для него очень важна моральная помощь, так как те же микрозаймы ему пока не требуются.

- Центр «Мой бизнес» - это то место, куда люди, решившие работать на себя, могут смело прийти и получить ощутимую поддержку. Это очень классно! Я всем советую, - отметил Дмитрий.

Кстати, для граждан, которые еще не поняли, смогут ли работать сами на себя, режим самозанятости самый оптимальный. Он, как никакой иной, дает возможность понять: бизнес - это для вас или нет.

- Ведь вы не сталкиваетесь ни с какими рисками. Не платите ни копейки, если нет никакой деятельности. Есть деятельность – отчислили минимальный налог. Это классный механизм, чтобы проверить свои силы и при этом не нести никаких рисков. Ни в коем случае не пренебрегайте такой помощью. На сегодняшний день нашим агентством выстроена такая система, что на площадке центра «Мой бизнес» можно легко и комфортно получить доступ к мерам государственной поддержки. Поэтому призываю: приходите! – подытожила Яна Куринова.

Ссылка на запись трансляции:

https://youtu.be/Band-Y9QTxM