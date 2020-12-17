Приоритет – социальные расходы: в Законодательном собрании Ростовской области приняли бюджет на ближайшую трехлетку

В Законодательном собрании Ростовской области приняли бюджет на ближайшую трехлетку. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону, как и во всей стране, подводят итоги года и строят планы на будущее. 17 декабря в Законодательном парламенте прошло важное заседание, на котором определили, по каким финансовым законам будут жить в регионе. В парламенте приняли окончательную редакцию областного бюджета на 2021-2023 годы.

Отметим, после первого чтения финансовый документ претерпел значительные изменения в сторону увеличения. И это – хорошая новость.

УПОР НА ЧЕЛОВЕКА

Бюджет Ростовской области останется социально ориентирован. Эта сфера - в приоритете. Стоит отметить, что, несмотря на финансовые трудности, вызванные пандемией, по всем отраслям социальной сферы расходы на 2021 год по сравнению с первым чтением увеличились на 20 миллиардов рублей и составили в итоге 155 миллиардов рублей. Из них 73,7 миллиардов рублей будут направлены на социальную поддержку граждан, а это - более трети бюджета.

По отрасли социальная политика увеличение составило 11 миллиардов рублей, расходы на здравоохранение выросли на 4,8 миллиардов рублей, на образование – на 3,4 миллиарда рублей.

Немаловажный вклад в изменение бюджетных сумм внесла федерация. Дополнительные ресурсы из федерального бюджета позволят решить задачи, поставленные Президентом России и губернатором Ростовской области.

- На данном этапе могу с уверенностью сказать, что депутаты донского парламента довольны бюджетом. При подготовке проекта, каждый депутат подходил к решению вопросов своих избирателей разумно, вносил предложения. В целом в окончательной редакции бюджета поправки были учтены на общую сумму 4,2 миллиарда рублей. Кроме этого, в бюджет вошли наказы избирателей, которые были получены в ходе выборной кампании 2018 года. А это еще плюсом 10,5 миллиардов рублей. В общем получается существенная сумма, которая позволяет решать вопросы и проблемы, волнующих людей на местах, – прокомментировал исполняющий обязанности Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по бюджету, депутат Андрей Харченко.

Также парламентарий заверил, что те поправки, которые по объективным причинам были отклонены и не вошли в бюджет на ближайшие три года, забыты не будут.

– С этими предложениями мы будем работать на постоянной основе. И как только появится такая возможность, обязательно включим их в бюджет Ростовской области, чтобы приступить к их реализации, – подчеркнул Андрей Владимирович.

Также бюджет прокомментировал впервые принявший участие в заседании донского парламента первый заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.

- Традиции, заложенные Евгением Викторовичем Бушминым по участию сенатора от Ростовской области при рассмотрении бюджетных вопросов Законодательного Собрания региона, я готов поддерживать и продолжать эту работу впредь, - сообщил Андрей Яцкин.

По его словам, бюджет Ростовской области в максимальной степени сбалансирован, и федеральное министерство финансов приветствует такую рачительную, хозяйскую политику Ростовской области к своему бюджету.

А Заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова, в свою очередь, поблагодарила депутатов донского парламента за активное участие. Она отметила, что от субъектов права законодательной инициативы были рассмотрены многочисленные поправки и предложения, часть из которых вошли в окончательную редакцию.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО?

Кроме бюджета, парламентарии на заседании приняли ряд значимых поправок. В частности, были проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, а также переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей. Кроме этого, индексируется выплата тем сиротам, которые продолжают обучение в общеобразовательных организациях после достижения 18 лет и при этом не находятся на полном государственном обеспечении.

Каждая из этих выплат увеличивается на предполагаемый уровень инфляции в следующем году и устанавливается с 1 января 2021 года в размере 10 958 рублей.

Кроме того, были внесены поправки, устанавливающие с 1 января 2021 года налоговые преференции для ряда категорий граждан и организаций.

В первую очередь, освобождаются от уплаты транспортного налога люди, принимавшие участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, в ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.

Также устанавливается пониженная налоговая ставка в размере 1,6 процента в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью (налог на имущество организаций).

Кроме этого по патентной системе налогообложения уточнены виды предпринимательской деятельности и физических показателей, в зависимости от которых устанавливается размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. Это позволит расширить область применения патентной системы налогообложения и создаст благоприятные условия для перехода плательщиков единого налога на вмененный доход на патентную систему.