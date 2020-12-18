Как выбрать подарки к Новому году 2020: вдохновляющие идеи, оригинальные сюрпризы

Как выбрать подарки к Новому году 2020 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как выбрать подарки к Новому году 2020: приближается главный праздник для всех Россиян. До звонкого боя курантов осталось несколько дней. Торговые центры, несмотря на пандемию коронавируса, уже заполонили тысячи ростовчан. Люди присматривают украшения, красочные наряды к празднику и, конечно, подарки. Главный вопрос, который витает в воздухе: как порадовать своих близких, не потратив все сбережения?

К счастью, ответ на это есть. Чтобы не остаться с пустым карманом, нужно отбросить идеи о покупке дорогостоящей бытовой техники и последних смартфонов. Конечно, новый гаджет понравится любому, но по-настоящему нужная вещь удивит человека, даже если стоит совсем недорого.

С СЕРДЕЧНОЙ ТЕПЛОТОЙ

Пожалуй первое, что приходит на ум в качестве подарка в холодное время года, - это теплый плед. В пределах двух тысяч рублей в любом магазине можно подобрать такой, что понравится вашему близкому. Например, это может быть вязанный плед или мягкий, хлопковый. Важно правильно подобрать ткань, чтобы у получателя не началась аллергия.

В продолжении зимней темы - теплые тапки. В магазинах имеется огромное разнообразие домашние обуви. Присмотритесь к изделиям из шерсти. Они хорошо сохраняют тепло, не давая ногам перегреваться и потеть. Выбирайте однотонные расцветки, чтобы не прогадать с рисунком.

В эту же группу входят и носки. Классические образы оленей или снежинок никакого не оставят равнодушным. За тапки вместе с носками можно отдать меньше двух тысяч рублей.

УЮТ, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Подумайте над приобретением настенной гирлянды. Еще ее называют «сеткой» из-за соответствующей формы. Такое украшение можно повесить на стену или гардины. Она прекрасно дополнит домашний интерьер и создаст атмосферу праздника, которой очень не хватает в наше неспокойное время. Цена на гирлянду-сетку начинается от 500 рублей.

Если вы сторонник высоких технологий, то на рынке современных устройств вы найдете множество предложений. Обратите внимания на специальные, портативные чехлы для смартфонов. Это небольшая коробочка, куда вы кладете свой телефон на чистку. Удивительно, но с помощью ультрафиолетовых лучей с вашего устройства стираются все бактерии и вирусы. Цена на такое ноу-хау начинается от двух тысяч рублей.

Для тех, кто ведет сидячий образ жизни, много работает за компьютером или жалуется на боли в спине, отлично подойдет подушка-массажер. Ее можно прикрепить к стулу или положить на кровать. Облокотившись на нее, человек почувствует приятные, успокаивающие вибрации. Такая вещь может заменить поход к профессиональному массажисту. В интернете за чудо-подушку придется отдать около 1500 рублей.

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