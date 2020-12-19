Комик из Ростова-на-Дону стал миллионером после удачной шутки

Победа воодушевила Дениса Гвоздева. Фото: предоставлено телеканалом

Удача улыбнулась комику из Ростова-на-Дону Денису Гвоздеву. Благодаря нестандартному чувству юмора парень смог выиграть главный приз на популярном телешоу и стать миллионером.

В жизни победитель юмористической передачи: высокий и скромный парень в очках. Звездой он себя пока не считает, но уже знает, куда потратит свой приз - три миллиона рублей.

В награду за победу он хотел купить себе две устрицы, чтобы почувствовать себя богатым, но они оказались ему не по карману. А еще парень планирует переехать в Москву.

Денис Гвоздев признается, что даже не думал, что может стать победителем. Все этапы, от кастинга до финала, он проходил с непоколебимым спокойствием. В момент объявления победителя, также проявил минимум эмоций. Но позже признался, что был очень рад.

У ростовчанина даже есть совет для молодых парней и девушек, которые хотят себя попробовать в творчестве.

- Вы должны помнить - это долгий, тяжелый, грустный путь. Но это того стоит, - советует победитель юмористического телешоу Денис Гвоздев.

Сейчас парень готовится к встрече Нового года. Он встретит сказочный праздник зимы с близкими и родными людьми, которые поддерживали его на этом пути и ждали возвращения домой.

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