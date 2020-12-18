Выплаты на детей от Путина, поражение ФК "Ростов" и сбежавший пациент: что случилось в Ростове-на-Дону за неделю

Самой обсуждаемой новостью уходящей недели стала пресс-конференция президента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уходящая неделя была богата на значимые и яркие события, которые во много изменили жизнь жителей Ростова-на-Дону и области. "Комсомолка" подводит итоги недели и вспоминает самые обсуждаемые новости с 14 по 18 декабря.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ДО СЕМИ ЛЕТ

Владимир Путин накануне провел пресс-конференцию, посвященную итогам года. Журналистам из Ростовской области удалось задать вопросы президенту. Жители донского региона интересовались повышением цен на сельхозтовары и проблемой экс-редактора местной газеты.

Одним из самых значимых событий пресс-конференции стало заявление президента о том, что к Новому году все семьи с детьми до 7 лет получат по пять тысяч рублей. В Ростовской области таких оказалось более 350 тысяч.

Желающие получить деньги должны обратиться в Пенсионный фонд или воспользоваться сайтом госуслуг. Кстати, если ваша семья уже получала выплаты, связанные с поддержкой семей во время пандемии коронавируса, то начисления оформляются автоматически.

ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА

В Ростовскую область привезли первые вакцины "Спутник V". Сначала прививки получат медики, которые работают с заболевшими людьми в "красной зоне".

Вакцинация от смертельно опасного вируса уже идет полным ходом. В региональном минздраве отмечают, что никаких осложнений ни у кого из привитых не было. Второй этап вакцинации будет проведен людям через 21 день.

Прививки помогают избежать заражения COVID-19. Первым медикам-добровольцам уже провели оценку иммунного статуса. Лабораторное тестирование подтвердило наличие в крови антител к короновирусу.

МАТЧ-КАТАСТРОФА

Проигрыш ФК "Ростов" в матче против ЦСКА со счетом 1:3 стал огромным разочарованием для фанатов донского клуба. Болельщики надеялись на то, что желто-синие улучшат свое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, но вместо этого скатились еще на одну строчку вниз, заняв пятое место.

Донские футболисты допустили несколько серьезных ошибок, которые признал главный тренер Валерий Карпин.

- Матч-катастрофа со всех точек зрения. Сначала гол, затем травма Норманна. Это, к слову, о стабильности состава. Терентьев – тоже вынужденная замена. Говорить при этом о цельной игре? Во втором тайме ребята создавали моменты, давление, - сказал он после игры.

СБЕЖАВШИЙ ПАЦИЕНТ

Крупный скандал разгорелся вокруг одного из ростовских ковидных госпиталей. Пациент с неподтвержденным диагнозом решил не проходить лечение. 40-летний мужчина собрал свои вещи и покинул палату. Такой поступок он совершил уже не в первый раз, но раньше он всегда возвращался.

Сотрудники больницы написали заявление в полицию. В условиях пандемии побег человека, зараженного смертельно опасным вирусом, является основанием для привлечения его к административной и уголовной ответственности.

БОГИНЯ ЗЛА

Уже который день жители Ростовской области обсуждают светодиодную фигуру, установленную к Новому году на центральной улице Аксая. Вместо доброго персонажа из сказки городские власти установили, как посчитали многие люди, устрашающую фигуру. В социальных сетях ее прозвали - "Богиней зла".

Снимки 12-метровой статуи широко обсуждаются за пределами Ростовской области из-за ее неординарного вида.

ЗАМОРОЗКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В предстоящие выходные морозы ударят по северу Ростовской области. Резкое снижение температуры прогнозируется в воскресенье 20 декабря. Температура воздуха может снизиться до минус 17 градусов.

Синоптики предсказывают обильный снегопад, мокрый снег, местами с дождем. Непогода может привести к появлению ледовой корки на проводах и деревьях. В это время автомобилистам стоит быть особенно осторожными. Видимость на дорогах Ростовской области может резко испортится из-за сильного ветра и снега.

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