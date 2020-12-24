Десять лет назад в Ростове был построен единственный в регионе перинатальный центр. Именно здесь обретают радость материнства женщины с трудной перинатальной судьбой. Именно здесь дарят жизнь самым тяжелым деткам.В непростом декабрьском графике главный врач ПЦРО Максим Николаевич Уманский нашел время, чтобы поговорить с корреспондентом «Комсомольской правды» о спасенных жизнях, радостях, трудностях, победах и достижениях.- Максим Николаевич, десять лет - серьезный возраст. Что для вас значит эта дата?- Это наш первый большой юбилей. Большое событие для всей Ростовской области. Несомненно, событие для меня лично и для всей команды. Перинатальный центр входит в топ лучших российских центров. Является ключевым медицинским учреждением в регионе по профилю акушерство-гинекология и перинатальная медицина. На сегодняшний день у нас 16 отделений, в которых работают 600 человек. Центр оснащен по последнему слову техники.Отмечу, что жительницы Ростовской области имеют возможность получать высококвалифицированную помощь в таких же условиях, которые есть в европейских клиниках. Мы гордимся тем, что в регионе есть такой центр.Дети становятся родными- Какие основные достижения были у перинатального центра за весь период работы?- Каждая пролонгированная беременность и рожденный ребенок - это и есть достижение. Каждый спасенный ребенок - это достижение в кубе. За это время у нас произошло 42 тысячи родов, это в среднем 4 200 родов в год. Родилось больше 44 тысяч детей! Женщины с тяжелой перинатальной судьбой, у которых не было ранее возможности иметь детей, которые боролись десятилетиями и достигли результата, - несомненное достижение. Для этого и строятся перинатальные центры по всей стране, в том числе и наш.За это время в наших стенах родились 267 деток с экстремально низкой массой тела (от 500 до 1 000 граммов при рождении, - прим. ред.) и 1 010 - с очень низкой массой тела (от 1 001 до 1 500 граммов при рождении, - прим. ред.).С этими малышами медперсонал проводил большую часть своего времени, их выхаживали месяцами. И это не просто лечение, но и забота, тепло, круглосуточный уход. Эти дети становятся нам родными. Только мы и наши пациенты знаем, какой путь приходится преодолевать порой, дабы испытать счастье материнства.- Кислород - животрепещущая тема в 2020 году. У вас были проблемы с кислородом?- С кислородом проблем в перинатальном центре нет и не будет. У нас есть все ресурсы. Два года работаем по определенной схеме, и всегда без сбоев. Но хочу более подробно раскрыть эту тему, потому что постоянно происходят спекуляции. Для начала отмечу: в перинатальном центре есть кислородная станция. Это промышленный производственный объект. Станция может обеспечить своей мощностью потребность в несколько тысяч коек при наличии всех необходимых разрешительных документов. Для сравнения: в нашем центре 210 коек.Нам такая большая станция объективно по всем параметрам не нужна. И сейчас объясню почему. Так как это производственный объект, то к нему требования особые. Производство должно быть зарегистрировано как особо опасный производственный объект (ОПО) в Ростехнадзоре. В 2018 году выяснилось, что, к сожалению, наша площадка не оформлена должным образом. Мы решили эту проблему. Вопросы безопасности - наш основной приоритет. На примере Челябинска мы все увидели важность и необходимость соблюдения всех технических регламентов.Более того, объект запустили в работу в 2015 году, а за три года эксплуатации его ни разу не обслуживали. Станция была в удручающем состоянии.И самое важное то, из-за чего мы прекратили работу производственной части (сейчас в перинатальном центре работают накопительная и транспортировочная части кислородной станции, - прим. ред.): для того, чтобы лечить кислородом как лекарственным средством, он должен пройти процедуру лицензирования и быть зарегистрированным. Лицензии у учреждения не было. Затраты, которые мы несем ежегодно на закупку кислорода, не сопоставимы с тем, сколько нам нужно тратить на поддержание технического состояния станции, лицензирование, найм специализированного персонала.Более того, все, что есть в центре, должно быть обслужено. У нас существует электрическая подстанция, которая обеспечивает весь центр электроэнергией. Без электричества мы не сможем оказывать помощь. Так вот, c 2010 по 2018 годы эта станция почему-то тоже не обслуживалась.Я приступил к обязанностям в октябре 2018 года, а вскоре трансформатор на станции сгорел. Нам пришлось в экстренном порядке устранять эту крайне сложную ситуацию. Медицинское оборудование также не обслуживалось должным образом, что стало одной из причин смены предыдущего руководителя.По всем вышеуказанным фактам мы передали информацию для проверки в прокуратуру области.- Вы читаете публикации о себе? И если да, то как вы к ним относитесь?- До меня периодически доносятся отголоски, что кто-то где-то опубликовал очередной пасквиль. Это должно радовать или воодушевлять только тех людей, которые это пишут. Я работаю главным врачом уникальной больницы, где сконцентрированы сложные случаи, и каждый день идет борьба, и времени на то, чтобы это читать, у меня нет. Да и желания тоже. Я не имею права окунаться в грязь, а потом идти к пациентам. Мы все будем заниматься своей работой, ведь перед нами много трудных задач.Каждый день совершают подвиг- Расскажите о самых сложных случаях, с которыми вы и ваши специалисты столкнулись в уходящем году. Знаю, что доктора ПЦ спасли ребенка с экстремально низкой массой тела даже для России. В чем секрет?- Да, действительно. Родился ребенок не просто с экстремальной массой тела, а ребенок, который не входит в критерии живорождения. Девочка появилась на свет на 25-й неделе беременности, и ее вес был 470 граммов. Это уникальный случай. Это эксклюзив. В Российской Федерации таких случаев описано не более десяти. Мы выхаживали ребенка около четырех месяцев. Все это время изо дня в день врачи боролись за ее жизнь. И только в конце четвертого месяца поняли, что будем ребенка выписывать. Сейчас ей больше года, она растет здоровым ребенком.Наши неонатологи уникальны. И они совершают, не побоюсь этого слова, подвиг. Каждый день. Без праздников и выходных.Также у нас был случай, когда женщина 15 лет не могла родить ребенка. У нее было много сложных диагнозов, она наблюдалась в различных больницах, перенесла девять беременностей, но стать мамой так и не смогла. Но не сдавалась. Она обратилась в перинатальный центр, и мы смогли ей помочь. Пациентка родила здоровую дочь.- Как пандемия отразилась на работе лечебного учреждения?- Пандемия затронула абсолютно всех в 2020 году. Перинатальный центр не стал исключением. В этом году мы работаем с повышенной нагрузкой ввиду закрытия некоторых родильных домов Ростовской области.- Самое время подводить итоги уходящего года.- Это был сложный год. Но из итогов, пожалуй, хотелось бы отметить две рожденные тройни и то, что мы заняли второе место среди региональных перинатальных центров в России.- Кто может рассчитывать на оказание помощи в перинатальном центре? И в чем принципиальное отличие ПЦ от других роддомов Ростова и области?- Перинатальный центр - стационар третьего уровня. Мы отличаемся своей оснащенностью (В парке перинатального центра несколько реанимобилей, в том числе реанимобиль, подаренный правительством области в этом году. Также имеется уникальный парк ультразвуковых аппаратов, в том числе мобильных, - прим. ред.). У нас собраны самые лучшие кадры.Как я уже говорил выше, мы пролонгируем сложные беременности, многоплодные в том числе, а также выхаживаем детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела.Наша цель - оказать помощь женщинам с трудной перинатальной судьбой.Без трудностей не бывает побед- Как преодолевать трудности?- Только всем вместе. Научиться искусству маленьких шагов. Быть командой. Помнить, что без трудностей не бывает побед. И я очень благодарен всем людям, которые нас критикуют. Они толкают нас вперед. И мы движемся еще быстрее, работаем еще лучше.- У вас есть заветная мечта?- В этом году мы заняли второе место по результатам конкурса среди перинатальных центров страны. Это уже весомое достижение. А хотим стать первыми.- Что бы вы пожелали пациентам в наступающем году?- С таким високосным годом мы столкнулись впервые. С радостью его провожаем и с надеждой встречаем новый год. Я хочу пожелать всем здоровья и, так как я работаю акушером-гинекологом, доношенных здоровых детей. Также желаю, чтобы следующий год ознаменовался окончательной победой над пандемией.- А какое желание загадаете под бой курантов лично для себя?- Для себя лично… (собеседник задумался, - прим. ред.): чтобы у моих близких было все хорошо. И чтобы родители были здоровы.