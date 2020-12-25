С 25 декабря в Ростовской области вступают в силу новые коронавирусные ограничения. Распоряжение коснулось и аквапарков. Согласно постановлению правительства Ростовской области от 24.12.2020 № 385, им велели прекратить прием посетителей с 28.12.2020 по 14.01.2021 (включительно).На это распоряжение уже отреагировал аквапарк «Н2О». Было принято решение, что с 28 декабря он продолжит работу, но исключительно в режиме физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами и термальным комплексом. Для любителей спорта и плавания будут проводиться водные спортивные программы и тренировки. Горки и развлекательные услуги будут недоступны.Сотрудники «Н2О» приняли все необходимые меры, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции, и меры по созданию безопасной среды для посетителей «Н2О» во избежание роста заболеваемости COVID-19 в Ростове-на-Дону.Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!