В эфире радио «Комсомольская правда» директор одного из старейших предприятий региона - Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода рассказал об итогах уходящего года. По словам Аделя Мустафина, пандемия коронавируса критическим образом не сказалась на объемах производства. Руководитель отметил, что уже сейчас есть уверенность в стабильной деятельности на несколько лет вперед.- Какие события для вашего предприятия стали главными в 2020 году?- Самый важный момент этого года – это локдаун и все проблемы, которые мы вместе переживаем. Наш завод не остался в стороне, мы тоже испытывали некое напряжение. Несмотря на все сложности, нам удалость очень достойно отработать этот год. Станки не останавливалась даже в период жестких ограничительных мер, так как наше предприятия считается жизнеобеспечивающим и системообразующим. Коллектив выполнял поставленные задачи сплоченно. Хотя, если честно, было даже немного страшно, когда ты один на улице едешь на работу…Так или иначе, но уже можно подводить итоги 2020 года. Мы справляемся с тем заказом, который определил РЖД. Производственную программу выполняем с графиком, ритмом и надлежащим качеством. Не потеряли объемы, сохранили коллектив. Выручка составила более 5 миллиардов рублей.Что изменилось в работе предприятия?- Нам удалось в этом году поставить на освоение новую продукцию – локомотив серии «Ермак». Это подвижной состав выпускают наши коллеги в Новочеркасске. Техника уже «набегала» на крупные ремонты. Мы полностью изучим его ко второму кварталу следующего года. Второй момент – нам удалось в этом году заключить пятилетний договор с НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат). Будем для них ремонтировать тяговый агрегаты. Это такие установки, которые обеспечивают вывоз руды на карьерах. Со следующего года возьмем эту задачу в работу и выполним в течение пяти лет.Что на счет производственных показателей?- Они не менялись. Нам важна стабильность. Удалось отработать почти без сбоев. Конечно, на таких предприятиях, как у нас, без сбоев почти невозможно, но они никак не отразились на качестве. Освоение новое продукции – очень важный аспект для предприятия. Оно позволяет нам планировать жизнь завода на 20-30 лет вперед.Рабочие профессии переживают кризис? Как вы относитесь к отсутствию популяризации рабочих специальностей?- Мы с вами переживаем век цифровых технологий. И никуда от этого не деться. Да, наблюдается дефицит в квалифицированном персонале. Для устранения этого администрация завода принимает серьезные шаги. Действительно токари, фрезеровщики не пользуются популярностью у современной молодежи, но спрос на них огромный. Кроме того, растет и заработная плата по этим специальностям. Но при этом нужного уровня подготовки специалистов наши учебные заведения не дают. Все навыки ребятам должны прививаться в труде. Умение работать руками и точность приходит с опытом. Опыт – это цена.К счастью, у нас давно есть инструменты популяризации. Например, конкурс профессионального мастерства. Все предприятия выставляют претендентов. Таким образом, профессионалы обмениваются опытом, а судьи выбирают лучшего. Последний финал конкурса проходил в режиме онлайн. Скоро будут объявлены победители. Обычно им выдают денежные призы. Также у нас проходит мероприятие «открытый турникет», когда молодежь, студентов пускают на завод, чтобы они посмотрели, как проходит работа на предприятии. У многих это вызывает интерес. Кроме того, мы наладили тесное взаимодействие с дорожным техникумом. Они готовят студентов, которые проходят у нас практику. Многие возвращаются потом на работу. Для меня важно организовать работу так, чтобы условия труда привлекали молодых ребят. Особое внимания наша администрация уделяет повышению комфорта для сотрудников и выплате достойной заработной платы.Интересно, что на предприятии с 1930 по 1931 год работал Александр Печерский. Он вошел в историю, как организатор и руководитель восстания узников нациского лагеря «Собибор».- Да, это единственный факт в истории Великий Отечественной войны, когда человеку удалось это сделать. В прошлом году мы установили мемориальную доску в честь Александра Печерского, нашли родственников, провели мероприятие.Какая система мотивация и социальной поддержки существует на заводе для привлечения и удержания работников?- Серьезное направление. В первую очередь в компании существует коллективный договор между работодателем и первичной профсоюзной организацией. Раз в год он пересматривается, подводятся итоги. Нам удается выполнять практически все условия, которые там прописаны. Есть небольшие недочеты, однако мы выстроили полное взаимопонимание с коллективом. Для желающих ежегодно организуем санаторно-курортные лечения. Совсем недавно 70 человек с завода посетили побережье Черного моря. Также помогаем подрастающему поколению наших сотрудников. Например, есть специальные программы подготовки детей к школе.Коллектив завода большой и некоторые работают семьями. У многих деды трудились на предприятии. Если у кого-то из сотрудников случилось несчастье, например, проблемы со здоровьем, то проводим сборы, решаем, как помочь. Кстати, в этом году прошло мероприятие «Точки роста». Из коллектива всей компании более 60 тысяч человек приняли участие. Они предлагали свои идеи, как улучшить производство и повысить уровень комфорта на работе. Из трех призовых мест два первых заняли именно наши представители. У нас даже проходит игры «Что, где, когда». Сотрудникам очень нравится собираться в неформальной обстановке. Кроме того, периодически организуем тренинги, на которых собираются руководители различных подразделений. Таким образом, снимается напряжение, люди расслабляются и повышается их эффективность.Какие социальные проекты осуществляются на вашем предприятии?- Мы тесно взаимодействуем с администрацией района, города. Принимаем участие во многих мероприятиях. В прошлом году мы участвовали в дне древонасаждения, посещали детские дома, проводили субботники.Какие планы на будущий 2021 год ставит перед собой администрация завода?- На сегодняшний день основная задача — это стабильность. Состояние неопределенности угнетает людей. Моя цель – постоянное наличие заказов, чтобы человек, наш сотрудник понимал, что он работает на успешном заводе. Уже сейчас мы проводим строительные работы, которые должны улучшить условия труда и повысить производительность.