В центре Ростова-на-Дону водители встали в пробку из-за неработающих светофоров

Движение затруднено из-за неработающих светофоров. Фото: Яндекс.Карты

В пятницу, 18 декабря, в донской столице на Ворошиловском проспекте перестали работать светофоры, что вызвало пробки в центре Ростова-на-Дону. По данным сервиса Яндекс.Карты, проблемы возникли после обеда.

Сейчас возле здания регионального правительства скопилась небольшая пробка, есть трудности в движении в направлении в сторону площади Гагарина, а также на нескольких участках в обратном направлении. Регулировщики пытаются предотвратить аварии. Они указывают водителям направления движения.

Трудности с проездом по дороге отмечаются на Большой Садовой. Там также сейчас не работают светофоры.

Светофоры отключены и на Красноармейской. Пробка начинается в районе здания № 93, а заканчивается у Дома профсоюзов.

Автомобилисты стоят в пробке на Буденновском проспекте в сторону Центрального рынка. Затор начинается от Училища олимпийского резерва и заканчивается на пересечении с улицей Текучева, по которой водители также не могут проехать.

Ожидается, что ситуация на дорогах может ухудшиться к вечеру. В пятницу традиционно перемещение по центру, как правило, затруднено и без неработающих светофоров.

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