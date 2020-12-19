Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 декабря 2020 года: число зараженных дончан перевалило за 47 тысяч

Жертвами коронавируса за сутки стали 25 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону прирост за сутки составил 159 заболевших. Всего по Ростовской области заразились 392 человека. Общее число инфицированных составило 47 006 человек.

Наибольшую долю заболевших составляют жители в возрасте от 46 до 65 лет — 35,7%. Немного меньше среди них людей от 18 до 45 лет — 34,4%. 17,4% зараженных составили пожилые от 66 до 79 лет, 6,4% — старше 80 лет. 6,1% заболевших — дети.

Лечение в стационарах сейчас проходят 2 827 заболевших. Состояние 240 пациентов оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще 25 человек. Среди них — семь женщин от 46 до 85 лет и 18 мужчин в возрасте от 51 до 88 лет. Все они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, жертвами ковида за все время стали 1 807 человек.

По данным на 19 декабря, от коронавируса вылечились 333 человека. Выздоровели 37 839 заболевших.

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