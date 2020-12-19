Более десяти мигрантов-нелегалов выявили на стройке в Ростовской области

В отношении работодателя возбудили 30 административных расследований. Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области выявили мигрантов, незаконно работающих на стройке в Мясниковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе донского управления МВД.

Полицейские и сотрудники ФСБ провели рейд по строящимся объектам района. 30 рабочих оказались иностранцами. Из них 12 нарушили миграционное законодательство.

В отношении строителей-нелегалов составили протоколы. К ответственности могут привлечь и того, кто предоставил им рабочие места.

— В отношении работодателя проводится проверка. Возбуждено 12 административных расследований по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

Поясним, часть первая статьи грозит должностным лицам штрафом от пяти до пятидесяти тысяч, для юрлиц — от двухсот пятидесяти до восьмисот тысяч. Часть третья также предусматривает штрафы: для должностных лиц — от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юрлиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей. Кроме того, деятельность компании могут приостановить на срок до девяносто суток.

АЛЛО!

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