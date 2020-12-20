Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 декабря 2020 года: заразились еще 390 дончан

За сутки от коронавируса вылечились 279 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону прирост за сутки составил 159 заболевших коронавирусом. Всего в Ростовской области ковид подтвердился еще у 390 человек. С начала пандемии число инфицированных достигло 47 396.

Среди новых заболевших 36,9% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Чуть меньше, 38,8%, тех, кому от 46 до 65 лет. 13,1% зараженных составляют пожилые от 66 до 79 лет; 5,6% — старше 80 лет. 5,6% инфицированных — дети.

Лечение в стационарах получают 2 794 пациентов. Состояние 245 человек оценивается как тяжелое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

От коронавируса скончался 21 человек. Это 12 женщин в возрасте от 49 до 88 лет. Жертвами болезни стали девять мужчин в возрасте от 60 до 94 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и систем. С начала пандемии от ковида умерли 1 828 человек.

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