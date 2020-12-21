Ростовский аэропорт Платов ежедневно принимает десятки самолетов. Фото: Арихв КП

Снегопад в Ростове-на-Дону 2020: как работает аэропорт Платов. В понедельник, 21 декабря, обильный снегопад выпал в Ростове-на-Дону и в пригороде. Видимость на дорогах оказалась затруднена из-за осадков. Непогода вызвала опасения у автомобилистов и людей, планирующих поехать за пределы донской столицы, а также в аэропорт Платов.

Сейчас полеты в аэропорту Платов ведутся в соответствии с ранее установленным графиком. По данным онлайн-табло, все посадки и регистрации проходят вовремя.

На момент публикации были закончены посадки на рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Стамбул, Калининград и Калугу.

- Аэропорт работает в штатном режиме. Все полеты осуществляются по расписанию, - отметили в пресс-службе аэропорта Платов.

Стоит отметить, что автомобилисты в это утро отмечали плохую ситуацию на дорогах. Снег падал на дороги и превращал их в ледовый каток. Донским автомобилистам приходилось быть особенно внимательными. Синоптики прогнозируют обильный снегопад в течение всего дня.

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