Спасатели вытащили женщину из искореженной машину с помощью гидравлических ножниц. Фото: правительство Ростовской области

Снегопад в Ростовской области 2020: спасатели вытащили из искореженного автомобиля пострадавшую. В Неклиновском районе Дона на 39-м километре автодороги "Ростов-Таганрог", рядом с селом Приют, около 7:40 произошла авария в понедельник, 21 декабря.

По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Митсубиси Легнум" ехал с женой и сыном в сторону Таганрога. В какой-то момент мужчина не смог справиться с управлением иномаркой. Его машина слетела с дороги на обочину, а после врезалась в дерево и опрокинулась

Женщину с травмами госпитализировали. Фото: правительство Ростовской области

Во время аварии пострадала 33-летняя женщина, которая ехала с семьей в иномарке "Митсубиси Легнум". Она оказалась заблокирована в машине. Ее муж и ребенок не пострадали.

- На место аварии вызвали спасателей. Они отключили аккумулятор автомобиля, огородили проезжую часть, а после с помощью гидравлических ножниц вытащили пострадавшую женщину и передали ее бригаде скорой медицинской помощи, - рассказал "Комсомольской правде-Ростов" заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

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