Новые назначения в областном правительстве: ростовский политолог объяснил, чем они вызваны

Василий Голубев утвердил новый состав донского правительства. Фото: пресс-служба областного правительства

21 декабря стало известно, что не все областные министры останутся при своих должностях в 2021 году. Губернатор Ростовской области объявил о частичной смене состава правительства.

Так, освобождены от занимаемых должностей министр транспорта Андрей Иванов, министр информационных технологий и связи Герман Лопаткин и министр имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области Николай Толмачев.

Ростовский политолог Сергей Смирнов рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов», почему губернатор решил сменить состав правительства.

По словам эксперта, в этом решении нет ничего необычного. Дело в том, что у министров в конце декабря истекал срок договора, и поэтому Василий Юрьевич должен был принять кадровые решения.

- Новый состав областного правительства во многом остался прежним, - прокомментировал случившееся Сергей Смирнов. - Многочисленные кадровые изменения, которые так подробно обсуждались со всевозможными экспертами, не состоялись. Фактически единственное серьезное изменение - отсутствие в новой структуре должности заместителя губернатора по внутренней политике. Она была вакантной после отставки Василия Рудого, и, в конце концов, его полномочия были переданы первому заместителю губернатора Игорю Гуськову, который теперь и будет отвечать за парламентские выборы 2021 года. Из новых членов правительства я хорошо знаю только Александра Скрябина и Юрия Кобзева. По моему мнению, в обоих случаях это были правильные назначения.

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