Шла, упала, умерла: В Ростове-на-Дону женщина скончалась прямо возле школы

Приехавшие на место медики, не смогли помочь пострадавшей. Она скончалась до их приезда. Фото: Ольга ГОПАЛО

В Ростове-на-Дону следователи разбираются в странной истории с 61-летней женщиной, умершей сегодня, 21 декабря, утром в переулке Днепровском,131, возле школы № 109, что в Первомайском районе.

По предварительным данным охрана школы увидела, как на улице, неподалеку от входа в учебное заведение внезапно упала на дорожке одна из прохожих. Подумали, что женщина поскользнулась, сильно ударилась и потеряла сознание. По крайней мере, это первое, что пришло очевидцам в голову. На улице началась метель, стало скользко…

Люди выскочили из здания и подбежали к ней, чтобы поднять и оказать первую помощь. Но женщина не подавала признаков жизни. Охранники школы вызвали скорую помощь, подумали, что у пострадавшей могут быть переломы. Пытались привести ее в чувство, и усадить на принесенный стул.

Скорая приехала быстро. Но помочь пострадавшей врачи, увы, уже ничем не могли – она скончалась до приезда врачей. Документов при ней на тот момент не было.

Как сообщили «Комсомольской правде-Ростов» в региональном следственном комитете, уже начата проверка всех обстоятельств этой трагедии. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили экспертизы. По окончании проверки и установлении точной причины смерти несчастной и будет принято процессуальное решение. Пока ясно только, что смерть женщины не была насильственной.

Тем временем некоторые свидетели печальных событий, снявшие все слчившееся на камеру мобильного телефона, выложили это видео в интернет. Его опубликовали в одном из городских пабликов, где ролик уже посмотрели больше 44 тысяч человек. И ростовчане принялись бурно обсуждать произошедшее, строя свои версии и предположения. Одни возмущены «бездушием», тем, кто снимал все на телефон. Другие удивлены, почему женщину не занесли в школу. Треть объясняют, что в нынешних ковидных условиях пандемии это вполне оправдано, ведь в школе – дети! Четвертые пытаются угадать, от чего именно могла внезапно скончаться несчастная.

Точный ответ будет получен после проверки.