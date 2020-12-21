В тюрьме на карантине: защита летчика Ярошенко просит сократить ему срок заключения

После изоляции осенью у Ярошенко начались проблемы со здоровьем. Фото из архива семьи Ярошенко.

Адвокаты ростовского летчика Константина Ярошенко подали прошение о сокращении для него срока заключения. Защита опасается, что в американской тюрьме Данбери состояние летчика ухудшится.

Супруга Ярошенко пояснила, что поводом для обращения стала информация об очередном выявлении заболевших ковидом в тюрьме. В исправительном учреждении снова ввели карантин. Теперь заключенные вообще не могут выходить на прогулки и в столовую.

Близкие Константина переживают, что изоляция отразится на его здоровье. Осенью из-за долгого пребывания в камере у мужчины начались проблемы с давлением. Защита и супруга осужденного не хотят повторения истории.

— Да, из-за карантина адвокаты подали прошение в суд. Могут ли сократить срок и насколько, пока неясно. Когда придет ответ, тоже неизвестно, — прокомментировала Виктория Ярошенко.

Она добавила, что супруг, как и другие заключенные, сдал тест на коронавирус. Результат ему пока не сообщили.

Напомним, летчика Константина Ярошенко задержали агенты ФБР в Либерии в 2010 году. Его заподозрили в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков. Россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы в американской тюрьме. Сам же Ярошенко и его близкие говорят, что дело сфабриковано. В 2016 году он подписал согласие на передачу его в Россию. Подвижек в деле до сир пор не случилось.

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