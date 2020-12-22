Снежный и ветреный день ожидает ростовчан 22 декабря

В донской столице снова пройдет снег Фото: "КП" Архив

Еще один снежный день ожидает ростовчан. В отличие от вчерашнего снегопада, сегодняшний будет небольшим. Но поднимется сильный ветер который будет создавать ощущение сильно пониженной температуры.

В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 5 до минус 8 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 3 до минус 4 градусов. Но к вечеру температура снова упадет - от минус 4 до минус 5 градусов. Во вторник, 22 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, небольшой снег пройдет только в дневные часы.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 10-13 метров в секунду.

Атмосферное давление резко пойдет на понижение и составит 764-767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 79 до 92 процентов.

Магнитные бури не ожидаются, только ранним утром.

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Но постепенно будет расти скорость ветра.

АЛЛО!

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