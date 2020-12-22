Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 декабря 2020: количество зарегистрированных заболевших приближается к 50 тысячам

На Дону ситуация с ковидом по-прежнему неутешительная Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 декабря 2020. В правительстве региона озвучили последние данные по ситуации с ковид-19. Так, на утро 22 декабря – 385 новых заболевших. И, таким образом, ковид официально диагностирован у 48168 человек. Выздоровели за последние сутки 382 дончанина.

Карта распространения коронавируса.Фото: пресс-служба областного правительства

За сутки от опасного вируса умерли 23 человека. А за весь период жертвами COVID-19 в области стали 1859 человек.

Отметим, что среди новых зарегистрированных заболевших есть дети.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала о том, какими путями передается вирус. Врач из Ростова, много лет проработавший в одной из поликлиник донской столицы, рассказал, что коронавирус передается двумя способами. Один из них - воздушно-капельный.

А второй способ – так называемый бытовой. Доктор объяснил, что это означает. По его словам, коронавирус живет на поверхностях трое суток. И вирус может быть на перилах, ручках двери, на стенах лифта. И также он может оседать на продуктах в магазине. Врач рассказал об элементарных способах защиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозы

Рассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.