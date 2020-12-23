В суде Ворошиловского района Ростова слушается необычное уголовное дело. В отношении 50-летней ростовчанки, которая обманула свою подругу с продажей норковой шубы.Известно, что женщина – индивидуальный предприниматель. И у нее своя торговая точка по продаже меховых изделий в одном из крупных торговых центров города. Некоторое время назад к бизнес-леди обратилась ее близкая подруга. Дама посетовала, мол, сейчас финансы поют романсы. И попросила хозяйку магазина продать ее почти новую, совсем не ношенную норковую шубу. Та в итоге согласилась. Сказала, что шубка уйдет месяца за два точно.В итоге, вещь оценили в 70 тысяч рублей. Но напрасно хозяйка шубы ждала денег. Время шло, а ее \\"норка\\" никак не продавалась. В конце концов подруга-предпринимательница вообще перестала отвечать на звонки. И тогда, оставшись без денег и шубы ростовчанка, отправилась в полициюКак рассказала «Комсомольской правде-Ростов» помощник прокурора Ворошиловского района Мария Салтанова, в отношении хозяйки бутика возбудили уголовное дело о мошенничестве. Выяснилось, что она сдала норковую шубу подруги в ломбард всего за семь тысяч рублей!Правда, меховое изделие все же вернули хозяйке. А вот теперь уже экс-подругу ждет приговор. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.