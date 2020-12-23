В Новочеркасске проходит показ нарядов из вторсырья «Мода из отходов». Дизайнерами и моделями стали дети, их родители и педагоги. Платье из стаканчиков, костюм из фольги, наряды из мусорных пакетов, парики из бумаги — фантазию авторов ограничивать не стали.Экологический показ мод обычно проходит весной. Дети шьют, вырезают, клеят, а потом показывают свои наряды на подиуме в центре города. В этом году дефиле пришлось отменить, однако зимой все равно решили провести онлайн-конкурс.— Участвуют ребята из шести детских садов. Правила у нас простые. Нужно сделать наряд, сфотографировать и выложить в сети. Некоторые даже записывают на видео дефиле, — рассказала один из организаторов конкурса Олеся Кудрявцева.Участники подошли к конкурсу серьезно. На фотографиях можно увидеть не только принцесс в самодельных платьях, но рыцаря в кольчуге из пакета и с мечом из фольги. Кто-то даже стал героями из детской сказки. Например, среди моделей есть Эльза и снеговик из «Холодного сердца».Фотографии и видео можно публиковать до 25 декабря. После этого жюри начнет выбирать победителей. Лучшие получат подарки от Деда Мороза. Но, по словам Ольги Кудрявцевой, «Мода из отходов» — не просто развлечение.— Мы проводим этот конкурс вместе с эколого-биологическим центром. Пока дети готовят наряды, специалисты им рассказывает про раздельный сбор мусора, его переработку. Просто учим детей беречь природу, — говорит собеседница.