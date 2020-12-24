В суде Советского района вынесли приговор ростовчанину, который козырял «корочкой» старшего следователя Следственного комитета России. При этом таковым он и близко никогда не являлся, а работал менеджером, а еще в общей сложности четыре судимости.Так, 13 июля прошлого года, мужчину остановили сотрудники полиции на улице 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону. Он показался им подозрительным, а потому его и попросили его предъявить документы. Однако ростовчанин возмутился: мол, как вообще его смеют останавливать. И в доказательство предъявил стражам правопорядка удостоверение старшего следователя.Полицейские, глянув на эту «корочку», сильно засомневались в ее подлинности. И отправили удостоверение на экспертизу. Эксперты подтвердили догадки стражей порядка: ксива поддельная, выполненная на струйном принтере. А, предъявивший ее мужчина, оказался давно известен сотрудникам правоохранительных органов. Он был неоднократно судим: судом Ворошиловского, Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов нашего города – за незаконное хранение оружия и боеприпасов, наркотики и кражу.Как рассказала «Комсомольской правде-Ростов» старший помощник прокурора Советского района Нино Калюжина, ростовчанину предъявили обвинение в использовании поддельного документа. Свою вину он признал полностью. Сообщил, что поддельное удостоверение ему предложил сделать случайный человек, «добавившийся» к нему в друзья на одной из страничек в соцсети. За «корочки» нужно было перечислить 1900 рублей. А потом забрать их в условленном месте.Так что самого изготовителя «липы» мужчина не видел. А после изготовления и передачи фальшивки, тот вообще удалился у него из аккаунта.В итоге, суд признал менеджера виновным в использовании поддельного документа, учел в качестве смягчающего обстоятельства его чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении двух маленьких детей. Прошлые судимости тоже были учтены, но уже как отягчающие обстоятельства.В результате фигурант получил полтора года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 тысяч рублей.