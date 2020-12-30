В компании «Газпром и газораспределение Ростов-на-Дону» напомнили, как важно правильно пользоваться газовым оборудованием и не забывать о проверках. О главных правилах безопасности рассказала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Ангелина Волкова.ПРОСТЫЕ, НО ВАЖНЫЕ ПРАВИЛАГазовое оборудование нужно проверять ежегодно, а дымоходы и вентиляционные каналы три раза в год: в начале, середине и конце отопительного сезона. За содержание дымоходов и вентиляционных каналов МКЖД отвечают управляющая компания или ТСЖ дома . Если проверок не бывает, их можно смело требовать у вашей организации.Самостоятельно что-либо делать с газовым оборудованием категорически запрещается. Нельзя самостоятельно устанавливать, ремонтировать или же переустанавливать на другое место. Иногда кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы, например, поменять газовую плиту. Но на самом деле даже самые простые действия могут привести к несчастным случаям, — пояснила Ангелина Волкова.Она отметила, что в целях безопасной эксплуатации газового оборудования важно вовремя заключать договор на техобслуживание оборудования. Когда срок его действия заканчивается, ПАО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» отправляет предупреждения собственнику данного оборудования. Абоненту, пропустившему сроки перезаключения договора на ТО ВДГО (ВКГО), могут даже отключить газ. По словам Ангелины Волковой, строгие правила приняты не случайно — безответственность в этом вопросе грозит здоровью и даже жизни.ОПАСНЫЕ СИГНАЛЫСпециалист рассказала, какие сигналы могут говорить о неисправности оборудования. Например, нужно обратить внимание на запах в помещении где установлено газовое оборудование и необычный цвет пламени на плите. Ангелина Волкова напомнила, что пламя может быть только синего цвета.Но внешних признаков опасности может и не быть. Угарным газом можно отравиться, если неправильно пользоваться вытяжкой установленной над газовой плитой.— Например, вы включаете вытяжку во время приготовления пищи. Работает еще котел или газовая колонка. И при этом не открываете окно. Может случиться, так называемое опрокидывание тяги. Вытяжка начинает тянуть угарный газ из дымохода колонки или котла. В итоге можно отравиться продуктами сгорания газа. На детей такая концентрация газа может подействовать очень серьезно, — пояснила собеседница.В случае, если проблема уже возникла, нужно обратиться по телефонам аварийной газовой службы— 04 или 104. Кроме того, можно позвонить на единый номер экстренных служб 112.БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» уже не первый год учит жителей правилам безопасности. Так, на днях завершился областной конкурс на лучший урок по безопасному использованию газа в быту. В мероприятии приняли участие около ста детских садов и школ области. А это сотни ребят, которые в увлекательной форме запоминают информацию. В будущем это поможет им избежать беды.Взрослым специалисты также советуют не терять бдительности.— Особенно это важно в период новогодних праздников, люди больше готовят и, соответственно, чаще пользуются газовыми приборами. Необходимо помнить простые правила. Например, открывать форточку во время работы вытяжки, обращать внимание на подозрительный запах и цвет пламени. Речь идет о здоровье вас и ваших близких.