Вы уезжаете в новогодние праздники и боитесь оставить дом без присмотра? Или переживаете за ребенка, который проводит вечер один? Современные устройства позволят с легкостью решить эти и многие другие подобные проблемы. Подключив умные системы, вы будете спокойны за безопасность детей и сохранность имущества.Умный домКомплекс датчиков «Умный дом» - современная защита всей семьи. С ней вы всегда будете точно знать, что утюг выключен, ребенок вернулся с занятий, трубы не протекают, а в открытое окно не залетела петарда. В любую секунду из любой точки мира вы можете увидеть свой дом на экране мобильного телефона.Планируете уехать на новогодние праздники? «Умный дом» позаботится о вашем жилье и самых близких.Безопасность детейВолнуетесь, добрался ли ребенок с тренировки домой? Позаботьтесь о его расписании и режиме дня с сервисом «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». А если ребенок еще слишком мал для самостоятельных походов, то вам на помощь придет голосовой помощник «Маруся». Умная колонка расскажет малышу сказку или поиграет с ним, пока вы заняты приготовлением праздничного стола. С помощью «Маруси» ребенок всегда сможет позвонить родителям, если его что-то беспокоит. «Маруся» также легко интегрируется в систему «Умный дом» и позволяет управлять всеми ее функциями с помощью голоса.Виртуальный кинотеатрВы любите следить за киноновинками, но не хотите подвергать свое здоровье риску кинотеатре? Соберите друзей в виртуальном кинотеатре с помощью опции «Смотрим вместе», которая доступна каждому абоненту видеосервиса Wink. Достаточно просто выбрать этот раздел в меню Wink и пригласить до пяти друзей на бесплатный просмотр фильма.Узнать подробнее о сервисах «Ростелекома» и оставить заявку на подключение можно на сайте rt.ru или по телефону 8-800-1000-800.На правах рекламы