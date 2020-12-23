Новый снежный день порадует любящих снег жителей донской столицы. Стоит отметить, что день будет достаточно холодным, но ветер начнет стихать, поэтому так сильно мороз ощущаться не будет.В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 6 до минус 7 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 5 до минус 6 градусов. Но к вечеру станет немного теплее - до минус 4 градусов. В среду, 23 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, небольшой снег будет идти в течение всего дняВетер сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 7-10 метров в секунду.Атмосферное давление будет понижаться и составит 761-764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 83 до 90 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСнежный и ветреный день ожидает ростовчан 22 декабря.Ранним утром еще разбушуются магнитные бури.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!