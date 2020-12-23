В суде Ворошиловского района слушается уголовное дело о нанесении ножевых ранений ростовчанину. В основе этой драмы оказался любовный треугольник.Я ОГЛЯНУЛСЯ ПОСМОТРЕТЬ, НЕ ОБЕРНУЛАСЬ ЛИ ОНА...Мужчина спешил по делам и находился за рулем своего автомобиля. И вдруг увидел в соседней машине, двигавшейся в общем потоке на дороге, девушку, с которой у него когда-то были отношения. Она тоже находилась за рулем. Обрадовавшись, ростовчанин посигналил ей, опустил стекло и попросил остановиться, чтобы поговорить. Объяснил, что хочет снова встречаться с ней. Но автоледи ответила отказом и умчалась вперед.Однако настойчивый кавалер не терял надежды все-таки наладить былые отношения. И вскоре нагнал ее вновь.Правда, дальше события стали развиваться совершенно неожиданно для него. Девушка притормозила. И из ее машины выскочил… мужчина. Оказалось, что она была в салоне не одна, а с новым другом. И это новый друг в ярости заскочил в машину к бывшему и там набросился на него с ножом. Успел нанести два удара бедняге в грудь. Экс-приятель сопротивлялся, как мог. Но ранения оказались серьезными. И он, истекая кровью, начал терять сознание.ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫВсю эту ситуацию видели продавцы цветов расположенного поблизости рынка. Они не остались равнодушными, вступились за пострадавшего. Вызвали ему скорую.В ГБСМП Ростова-на-Дону ростовчанину спасли жизнь. Ранения в грудь были опасными, проникающими, с повреждением внутренних органов.Как сообщила помощник прокурора Ворошиловского района Мария Салтанова, в отношении его обидчика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – «причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы. Мужчина вину не признает. Утверждает, мол, это он защищался. Однако, на нем никаких телесных повреждений обнаружено не было.