Весьма тяжелый по погодным условиям день ожидает ростовчан. Во-первых, на улице будет потрескивать лютый мороз, во-вторых, сильные осадки резко сменятся ясной погодой, а в третьих, немного разбушуются магнитные бури.В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 4 до минус 9 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 4 до минус 5 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от минус 8 до минус 9 градусов. В четверг, 24 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять ясная и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 5-8 метров в секунду.Атмосферное давление стабилизируется и составит 762-763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 72 до 92 процентов.Магнитные бури разразятся с самого утра.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСнова снег: какая погода ждет жителей донской столицы 23 декабря.Атмосферное давление стабилизируется к вечеру.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!