Ограничения в Ростове-на-Дону в новогодние праздники 2021: рассказываем, какие запреты будут действовать с 25 декабря по 14 января. Соответствующее постановление подписал 24 декабря губернатор Василий Голубев.Кафе, рестораны и столовые будут работать с 10:00 до 22:00. Исключение составляют лишь места общественного питания, расположенные на территории вокзалов, аэропортов и автозаправочных станций. Кроме того, работать по другому расписанию смогут ведомственные столовые. По-прежнему можно работать на вынос или доставлять заказы, в том числе в номера гостиниц.Власти определили и правила проведения корпоративов. Гости должны иметь при себе отрицательные тесты на коронавирус, сделанные в течение последних 72 часов. Исследование можно провести любым из методов, с использованием диагностических препаратов и тест-систем. В одном помещении может быть не более десяти посадочных мест. На каждого человека может приходиться не менее четырех квадратных метров.Уточнены и запреты для работодателей. Так, нельзя проводить любые массовые мероприятия с участием работников. Нельзя проводить и массовые сцены, в которых принимают участие зрители.Приостановлена работа досуговых мест, в том числе ресторанов и кафе, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа.Кроме того, с 28 декабря по 14 января в Ростовской области не будут работать аквапарки. В это же время приостановлена работал программ дополнительного образования для детей. Разрешено проводить занятия только в дистанционном формате.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОграничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 2020: какие запреты действуют в регионеРассказываем, как изменилась привычная жизнь ростовчан за последний месяц пандемии. (Подробности)