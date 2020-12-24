Каждый год «Комсомольская правда» проводит в Ростове-на-Дону самый масштабный конкурс детского рисунка, посвященный прекрасному Дню матери. Не стал исключением и этот год. На сайте rostov.kp.ru голосование за детские работы проходило с 19 октября по 29 ноября. За это время на конкурс было прислано 320 рисунков! В конкурсе приняли участие дети из Ростова-на-Дону и Ростовской области, а также из многих других городов России – Оренбурга, Калуги, Новосибирска.Хороших, красивых, трогательных и милых рисунков было очень много. Все дети очень постарались. Поэтому подвести итоги конкурса было непросто.Партнерами конкурса выступили федеральная сеть языковых центров Lingua Academ и музей шоколада «Шоколандия», которые предоставили для победителей и участников конкурса свои призы.Награждение конкурсантов прошло 18 декабря. Первой десятке победителей подарочные сертификаты вручил основатель сети языковых центров, руководитель комитета по образованию Ростовского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Владимир Анатольевич Григоренко.- Конкурс детского рисунка – очень интересная идея. Я про него слышал еще в прошлом году, и уже тогда он меня заинтересовал, - поделился своим мнением Владимир Григоренко, - Такие конкурсы я считаю очень нужной вещью, потому что в современном мире так важна поддержка близких. А ребенок выражает любовь своей маме через рисунок. Это дорогого стоит. Поэтому, как мне кажется, такие проекты нужно продвигать. Следить за конкурсом также было очень интересно. Продолжайте проводить этот проект и дальше. Думаю, что мои дети в следующем году обязательно примут в нем участие.Основная задача сети Lingua Academ – обучение детей и взрослых иностранным языкам. Здесь преподают 7 иностранных языков, проводят подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, а также к международным экзаменам, организуют повышение квалификации. Филиалы сети открыты во многих городах России. Обучение проводится, как в оффлайн, так и в онлайн режиме. В планах центра - организовать языковой лагерь на черноморском побережье в 2022 году.Призы от языкового центра получили не только дети, награжденные в редакции «Комсомольской правды». Абсолютно все участники конкурса также могут получить подарочные сертификаты на обучение в центре.Победители конкурса также получили призы от другого партнера конкурса – эксклюзивного музея «Шоколандия». Это билеты на посещение уникальной шоколадной выставки, которая действует на территории Ростовского областного музея краеведения. Посетителей выставки ждут удивительные шоколадные экспонаты и композиции, игры, 3D шоколадная фотозона, мастер-классы, дегустация настоящего бельгийского шоколада и многое другое. Попасть на выставку можно только до 17 января 2021 года.Получили дети призы и от «Комсомольской правды». Это книги из коллекции, посвященной произведениям известных художников.Всего было награждено 30 победителей конкурса. Дети и их родители получили прекрасное настроение и море положительных эмоций.Спасибо всем конкурсантам за участие в проекте! Ждем ваши работы в следующем году.