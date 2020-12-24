Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 декабря 2020 года: за сутки врачи выявили коронавирус почти у 400 человек. Общее число заболевших коронавирусом с момента начала пандемии достигло 48930 случаев.Донские медики смогли спасти от смертельно опасного вируса уже 39634 человека. Только за минувшие сутки выздоровели 441 человека.Новые инфицированные зарегистрированы в 44 городах и районах донского региона. Большинство заболевших проживают в Ростове-на-Дону - 148 пациентов. Эта цифра на порядок больше, чем количество зарегистрированных больных COVID-19 в Каменске-Шахтинском и Таганроге. Эти города оказались на втором и третьем местах, тесты подтвердились у 14 и 13 местных жителей.По одному новому заболевшему коронавирусом зарегистрировано в Волгодонском, Зимовниковском, Красносулинском, Обливском, Октябрьском, Цимлянском районах Ростовской области.Сейчас лечение в донских ковидных госпиталях и стационарах получают 2816 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 257 человек. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Коронавирус за минувший день унес жизни 24 дончан. В регистре умерших оказались 15 женщин и 9 мужчин. Все они - в возрасте от 43 лет до 91 года. Врачи обнаружили у них сопутствующие заболевания, которые осложняли лечение COVID-19.В правительстве региона отмечают, что за весь период жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 1911 человек.Медики советуют людям строго соблюдать масочный режим, мыть руки и носить перчатки. Пожилым людям стоит отказаться от излишних перемещений по улице и общественным местам, чтобы случайно не заразиться коронавирусом. Пенсионеры хуже всего переносят коронавирус. Он представляет огромную угрозу для их жизни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Усилить меры по предупреждению COVID-19 предложил глава Роспотребнадзора Ростовской областиА еще назвал дату начала зимних каникул для школьников (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.