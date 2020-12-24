Упорный труд, знания и природный талант помогли 27-летнему ростовскому повару стать миллионером. Александру Пушкову удалось завоевать звание лучшего повара страны, продемонстрировав все свое мастерство во время финальной битвы популярного телепроекта.Несколько месяцев подряд ростовчанин боролся за победу вместе с участниками из других регионов России. Конкурентами донского участника были лучшие повара в своих городах, но Александру Пушкову удалось обойти их всех. Наиболее сильным соперником оказался москвич - Анатолий Деренчук. Но ростовчанин смог лучше него справиться с тяжелейшими испытаниями. Пройти все круги кулинарного ада ему помогла смекалка, ловкость и профессиональные навыки.Поварскую карьеру победитель телешоу из Ростова-на-Дону начал случайно после армии. С первых дней работы его пленил запах свежеприготовленных блюд, динамичная атмосфера профессиональной кухни и магия кулинарии. Сейчас Александр Пушков - су-шеф в одном из ростовских заведений.Знаменитый повар и ресторатор Константин Ивлев поздравил ростовчанина. Он вручил ему главный приз телепроекта - сертификат на один миллион рублей.- Александр Пушков, ты, конечно, красавчик! Твоя семья может тобой гордиться, также как и те люди, с которыми ты работал, и я в том числе, - сказал Константин Ивлев во время награждения.Победа в телепроекте стала знаковой для ростовчанина. Он признался, что в его способности многие знакомые и друзья просто не верили, поэтому не поддерживали. Звание лучшего повара страны, для ростовчанина, не только престижный статус, но и общественное признание его заслуг.- Ты идешь к этому много лет, постоянно доказываешь себе и всем вокруг, что ты сильный, очень сильный. Но вокруг никто не верит, говорят, что молодой, нет опыта и вряд ли получится, - рассказывает победитель Александр Пушков. - А потом ты стоишь в двойке лучших поваров России и выбирают тебя как самого лучшего.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.