Год спорта 2021 в Ростове-на-Дону: аллея славы и футбол среди городов-побратимов. В Ростове-на-Дону наградили победителей конкурса «Лучший в сфере «Физическая культура и спорт». Торжественная церемония прошла в четверг, 24 декабря, в городской администрации.Лучших участников выбрали в нескольких номинациях: «Лучший организатор физкультурной работы», «Лучшая физкультурно-спортивная организация», «Лучшая муниципальная спортивная школа», «Лучший район Ростова-на-Дону по развитию массового спорта». Все победители получили дипломы первой, второй и третьей степени.Их поздравил первый заместитель главы администрации Юрий Овчинников.— На чемпионатах и первенствах России наши спортсмены завоевали более ста медалей. За каждой из этих наград упорный труд, ежедневные тренировки. Хочу сказать спасибо инструкторам-методистам, руководителям спортивных школ и спортивных федераций. От имени главы администрации хочу объявить 2021 год годом спорта, — сообщил Юрий Овчинников.Он пояснил, что работа будет проводиться по двум направлениям: создание спортивной инфраструктуры и проведение спортивных мероприятий. В 2021 году в бюджете предусмотрено около 300 миллионов рублей на развитие спортивных объектов. Будет организована работа по ремонту спортплощадок. Кроме того, власти собираются провести работы в физкультурно-спортивных зонах школ.— Нас ждет насыщенная программа спортивных мероприятий и соревнований, - сообщил Юрий Овчинников. - Например, Кубок дружбы по футболу среди городов-побратимов. Планируем высадку аллеи спортивной славы в парке Левобережном, установим мемориальные доски спортсменам. И это лишь малая часть задуманного.