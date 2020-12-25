Уходящая неделя оказалась наполнена событиями, которые определят то, как ростовчане будут отмечать новогодние праздники. \\"Комсомолка\\" подводит итоги и вспоминает самые обсуждаемые новости с 21 по 25 декабря.31 ДЕКАБРЯ - ВЫХОДНОЙВ этом году жители Ростовской области могут официально готовиться к встрече Нового года чуть раньше, чем обычно. 31 декабря объявили нерабочим днем. Постановление губернатор Ростовской области подписал накануне.Впрочем, жителям Дона придется выйти на работу в субботу, 26 декабря. В этот день в привычном режиме будут трудиться государственные служащие, которые работают в органах исполнительной власти Ростовской области.Губернатор рекомендовал принять аналогичное решение и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления.ЗАПРЕТ НА КОРПОРАТИВЫЖителям Ростовской области придется обойтись без душевных посиделок за новогодним столом с коллегами. Власти ужесточили коронавирусные ограничения из-за пандемии в преддверие Нового года.Официально запрещено проводить корпоративные вечеринки в офисах. Работодатель не имеет права устраивать другие массовые мероприятия для сотрудников.КАРАНТИН В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИГлавный санитарный врач Ростовской области предложил ввести карантин для определенных возрастных категорий из-за роста числа заболевших.Жителям региона посоветовали строго соблюдать ограничения, связанные с коронавирусом. Людям нужно продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, часто мыть руки и носить перчатки, особенно при посещении общественных мест и магазинов.ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА МАЛИНОВСКОГОС января 2021 года в донской столице изменятся маршруты, проходившие через мост на улице Малиновского.С 4 января 2021 года мост на Малиновского будет закрыт для транспорта и пешеходов.Временные изменения коснутся автобусов и маршрутных такси. Так, маршрут № 91 с января будет стартовать за мостом на Малиновского от остановки «Завод «Эмпилс».Ростовчанам стоит учитывать, что маршрут № 113 теперь будет поворачивать с улицы Малиновского на Доватора, а затем поедет по Змиевской балке и будет выезжать на улицу Ленина.ЗАМОРОЗКИ СПРОВОЦИРОВАЛИ ГОЛОЛЕД И ПРОБКИНастоящая зима пришла в Ростовскую область на этой неделе. Почти во всех городах и районах выпал снег, подарив новогоднее настроение жителям Дона.В то же время многие автомобилисты оказались совсем не готовы к резким переменам погоды. На дорогах участились аварии из-за гололеда, а в городе пробки стали еще более продолжительными.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.