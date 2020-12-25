В Ростове-на-Дону на 25 декабря прирост за сутки - 383 человека.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 48 930 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 383 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 257 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 911 дончан. Выздороветь удалось 39 634 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1164. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.- Новые инфицированные зарегистрированы в 44 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (148), Каменске-Шахтинском (14), Таганроге (13), Батайске (12), Миллеровском (12) районе, Гукове (11), Неклиновском (11), Целинском (11) районах, Новочеркасске (10), Волгодонске (8), Константиновском (8), Семикаракорском (8) районах, Шахтах (7), Верхнедонском (7), Зерноградском (7), Орловском (7), Сальском (7), Тарасовском (7) районах, Азове (6), Белокалитвинском (6), Дубовском (6), Песчанокопском (6), Заветинском (4), Мясниковском (4) районах, Звереве (3), Новошахтинске (3), Азовском (3), Аксайском (3), Веселовском (3), Егорлыкском (3), Куйбышевском (3), Милютинском (3), Родионово-Несветайском (3) районах, Донецке (2), Матвеево-Курганском (2), Советском (2), Тацинском (2), Усть-Донецком (2), Волгодонском (1), Зимовниковском (1), Красносулинском (1), Обливском (1), Октябрьском (1), Цимлянском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 36,0 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 37,4 % - от 46 до 65 лет, 15,7 % - от 66 до Новыми жертвами коронавируса стали 15 женщин – 43, 57, 63, две по 67 лет, 71, 72, 73, две по 81 году, 82, 83, две по 84 года, 91 года и девять мужчин – 55, 60, 64, 66, 67, 68, две по 79 лет, 90 лет все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 32 644 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 103,43 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 136,07 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 9 953 теста на коронавирус. За весь период выполнено 1352,27 тысячи исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 206,88.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 декабря 2020 года: число зараженных перевалило за 48,5 тысяч человек.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 24 декабря.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!