Весьма тяжелый день выдастся для меточувствительных горожан: резкий скачок температуры, такое же резкое снижение давления, перемена ветра, да еще и магнитные бури. Кроме того, сильные дожди со снегом ожидают ростовчан в вечернее время.В утренние часы будет очень холодно - от минус 13 до минус 14 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 2 до минус 11 градусов. Сильнее всего потеплеет к вечеру - от 0 до плюс 1 градуса. В пятницу, 25 декабря, в донской столице до вечера будет стоять ясная и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, к вечеру на Ростов обрушатся дожди со снегом.Ветер сегодня сменит два направления: восточное и юго-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 7-10 метров в секунду.Атмосферное давление резко пойдет на понижение и составит 756-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 73 до 87 процентов.Магнитные бури разразятся с самого утра.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМороз и солнце: какая погода ждет жителей донской столицы 24 декабря.В этот день разразятся магнитные бури.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!