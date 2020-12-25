В Ростовской области ожидаются снежные и морозные выходные. О прогнозе на 26 и 27 декабря сообщили в ростовском Гидрометцентре.В ночь на 26 декабря столбик термометра упадет до минус четырех — плюс одного градуса, при безоблачном небе — до минус десяти. В большинстве районов пройдут снег и мокрый снег, переходящий в дождь. Из-за низких температур и осадков дороги покроются льдом. Днем станет теплее — до плюс шести градусов, на юге — до плюс девяти. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду с порывами до 15 — 18 метров в секунду.27 декабря ночью также возможны сильные мокрый снег и дожди. В это время столбик термометра покажет минус один — плюс четыре градуса. Днем пройдут небольшие дождь и снег. Температура воздуха — от плюс одного до плюс шести градусов.В Ростове-на-Дону в эти дни также выпадут мокрый снег и дождь. Ночами и утром возможен гололед. 26 декабря столбик термометра поднимется до плюс шести градусов, 27 декабря — до плюс двух.Напомним, 25 декабря в донской столице ожидается ясная и солнечная погода. К вечеру на город обрушатся дожди со снегом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Резкий рост температуры скажется на состоянии метеочувствительных ростовчанТемпература взлетит с - 14 до +1 градуса. (Подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!