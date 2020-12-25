Впереди – основная вечеринка уходящего 2020-го. Россияне с нетерпением ждут Нового года и продумывают меню. Конечно, не обойдется без алкогольных напитков.Обладательница титула «Мисс Россия», певица и модель Татьяна Котова рассказала, как подготовить организм к тому, чтобы быстро не опьянеть. А также поделилась лайфхаками того, как избавиться от похмелья.- Впереди главная вечеринка года, и, конечно, все мы там немного... и много будем грешить с едой и напитками. Я тут разузнала, как избавиться от симптомов сильной интоксикации и продержаться в праздничную ночь как можно дольше, - сообщила Татьяна Котова в своем аккаунте в «Инстаграме».А дальше красавица переходит к конкретным советам. Так, Татьяна Котова рекомендует с утра «адаптировать» организм к спиртному. По ее словам, бокал шампанского можно выпить уже с утра.- Организм надо адаптировать, чтобы не было резко большого количества алкоголя на ночь, - поясняет девушка.Дальше она советует не пить на голодный желудок.- Как обычно, все ждут до ночи праздничного ужина и не едят весь день, а потом улетают с одного бокала, - сообщает блондинка.Кроме того, по словам Татьяны, необходимо пить больше воды и во время застолья и после, так как алкоголь обезвоживает организм.- Сорбенты нужно принимать уже с утра, а не только когда становится плохо. Так мы снижаем нагрузку на печень и выводим кишечные яды, - продолжает Татьяна.А первого января от похмелья, по словам девушки, спасет суп. А для лица она советует использовать патчи, которые помогут избавиться от отеков после вечеринки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Мисс Россия» рассказала, какие подарки не любит получатьВ списке – шоколад и духиОбладательница титула «Мисс Россия», модель и певица Татьяна Котова опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграме» предновогодний пост. Девушка предложила обсудить, какие подарки, на ее взгляд, являются самыми нежеланными на Новый год.А В ЭТО ВРЕМЯ:\\"Эффектная девочка\\": \\"Мисс Россия\\" в провокационной позе взбудоражила поклонниковВиктория Лопырева проводит зиму на Мальдивских островахОбладательница титула «Мисс Россия», красавица-блондинка, жена новоиспеченного чиновника Игоря Булатова Виктория Лопырева отдыхает вместе с сыном на Мальдивских островах. Девушка не отказывает себе в солнечных ваннах и пляжных фотосессиях. Так, 21 декабря Виктория опубликовала очередную фотографию в купальнике в своем микроблоге в «Инстаграме».АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.