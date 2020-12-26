В Ростове-на-Дону на 26 декабря прирост за сутки - 388 человек.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 49 318 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 388 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 260 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 937 дончан. Выздороветь удалось 40 098 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1173. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.- Новые инфицированные зарегистрированы в 38 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (127), Батайске (34), Таганроге (14), Каменске-Шахтинском (13), Неклиновском (12) районе, Новочеркасске (11), Миллеровском (11), Целинском (11) районах, Азове (10), Белокалитвинском (10), Верхнедонском (9), Константиновском (9) районах, Волгодонске (8), Шахтах (8), Зерноградском (8), Семикаракорском (8), Дубовском (7), Орловском (7), Песчанокопском (7), Сальском (7), Аксайском (6), Заветинском (6), Тарасовском (6), Мясниковском (5) районах, Гукове (4), Звереве (4), Новошахтинске (4), Родионово-Несветайском (4), Азовском (3), Багаевском (2), Веселовском (2), Зимовниковском (2), Морозовском (2), Октябрьском (2), Тацинском (2), Боковском (1), Егорлыкском (1), Красносулинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 27,8 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 37,1 % - от 46 до 65 лет, 20,6 % - от 66 до 79 лет, 5,7 % - старше 80 лет, 8,8 % - дети. В стационарах содержатся 2 803 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали 14 женщин, 40, 51, 58, две по 61 году, 64, 65, 69, 74, 80, 83, две по 84 года, 90 лет, и 12 мужчин – 55, 57, 58, 64, 67, 69, 70, два 73 года, 74, 75, 82 года, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 32 988 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 103,75 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 136,74 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 799 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 362,07 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 декабря 2020 года: количество зараженных приближается к 49 тысячам человек.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 25 декабря.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!