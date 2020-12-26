Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 декабря 2020 года: количество зараженных приближается к 50 тысячам человек. Медики зарегистрировали еще 389 новых случаев COVID-19 у жителей Ростовской области, проходивших тестирование. В регионе общее число людей с позитивными тестами - 49 707.За минувшие сутки донские врачи выявили заражение коронавирусом в 43 городах и районах региона. Лидером по числу заболевших является Ростов-на-Дону, где вирус обнаружили у 147 человек. На втором месте оказался Таганрог - 15 зараженных, а на третьем - Каменск-Шахтинский -12 новых заболевших.Сейчас лечение от COVID-19 в стационарах Ростовской области получают около трех тысяч пациентов. Медики приняли решение подключить к аппаратам ИВЛ 255 человек, они находятся в тяжелом состоянии.COVID-19 за минувшие сутки стал причиной смерти еще 21 человека, в числе которых оказались 13 женщин - в возрасте от 58 до 93 лет, а также 8 мужчин - от 60 лет до 81 года. Все умершие страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.Жертвами коронавируса в Ростовской области стали 1958 человек, рассказали в правительстве региона.В лабораториях за минувшие сутки эксперты провели 9828 тестов на коронавирусную инфекцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовской области COVID-19 болеют около тысячи работников больницМедики делают все возможное, чтобы спасти жизни людей (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.