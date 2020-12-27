Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 декабря 2020 года: COVID-19 заразились еще 393 человека. Общее количество официально выявленных зараженных достигло 50 тысяч 100 человек.Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 45 городах и районах донского региона. Абсолютным лидером по числу выявленных случаев является Ростов-на-Дону, где вирус нашли у 149 проходивших тестирование местных жителей. Есть случаи заражения коронавирусом в Батайске, Новочеркасске, Милютинском, Мясниковском и Зерноградском районах, а также в Шахтах.Сейчас лечение в ковидных госпиталях и стационарах донского региона получают 2755 пациентов. Врачи решили подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких 271 пациента в тяжелом состоянии.Вылечиться от коронавируса смогли уже 40676 человек. Только за последние сутки выздоровели 383 пациента.В Ростовской области с момента начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1980 человек.В списке умерших из-за коронавируса за минувшие сутки оказались 22 человека.В лабораториях Дона специалисты сделали за день 8873 теста на коронавирусную инфекцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лекарства от коронавируса в Ростове-на-Дону: кому купят и доставят бесплатноВ региональном штабе рассказали, кому положены лекарства от коронавируса, и кто их будет доставлять людям (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.