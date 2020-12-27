В бюджете Ростовской области и Ростова пока есть только часть средств, необходимых для строительства нового канализационного коллектора в донской столице. Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил увеличить финансирование во время встречи с федеральным министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным.Строительство 6,5-километрового канализационного коллектора обойдется в шесть миллиардов рублей.Василий Голубев рассказал о том, что донские специалисты подсчитали примерную стоимость проекта и оценили возможности местного бюджета. Сейчас в местной казне есть около миллиарда рублей для строительства коллектора.Основная проблема заключается в том, что без коллектора часть новых крупных жилых районов в Ростове-на-Дону построить невозможно, отметили в правительстве Ростовской области.Глава донского региона уже обращался с этим вопросом к вице-премьеру Марату Хуснуллину. Вице-премьер поручил проработать вопрос строительства нового канализационного коллектора в Ростове-на-Дону минстрою РФ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовском зоопарке появился на свет белый медвежонок впервые за 32 годаМедведица Комета стала мамой (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.