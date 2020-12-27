Погода постоянно подкидывает сюрпризы жителям Ростова-на-Дону. На предстоящей рабочей неделе, в которой всего три рабочих дня, погода вновь удивит ростовчан своей непостоянностью.Так, согласно сервису Яндекс.Погода, в первый день рабочей недели жителям южного Ростова-на-Дону придется трудно. На дорогах донской столицы возможен гололед. Утром температура воздуха опустится до минус двух градусов. Порывы ветра будут достигать 6 метров в секунду. В полдень будет пасмурно, зато потеплеет до плюс одного градуса. В этот же день - к вечеру температура воздуха вновь опустится до минусовой отметки.Во вторник, 29 декабря, в городе заметно потеплеет. Уже в утренние часы столбик термометра покажет плюс два градуса. Днем потеплеет до плюс четырех, а к ночи температура воздуха опустится до нуля. Скорость ветра в среднем будет достигать трех - пяти метров в секунду.В середине недели будет пасмурно Воздух в дневные часы среды, 30 декабря, прогреется до плюс пяти. В течение всего дня будет не по-зимнему тепло, к ночи температура воздуха достигнет +1 градуса.Синоптики прогнозируют плюсовую температуру в последний день уходящего года - 31 декабря. Утром, днем и вечером температура воздуха будет варьироваться от плюс одного градуса до плюс трех. Скорость ветра составит три метра в секунду. Судя по всему, снега в новогоднюю ночь ждать не стоит. По предварительным прогнозам, за окном столбик термометра покажет плюсовую температуру.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодний стол за тысячу рублей: как бюджетно отметить праздникРаскрываем рецепты недорогих, но вкусных блюд (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.