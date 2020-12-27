В воскресенье, 27 декабря в Ростовской области в аварии пострадали пять человек, в том числе дети. Об этом сообщает региональное УГИБДД.Столкновение автомобилей \\"Хундай Акцент\\" и ВАЗ-2115 произошло на 22-ом километре трассы Шахты-Раздорская около 16:20.По предварительной информации, 31-летний водитель иномарки не смог выбрать безопасную скорость движения по дороге. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2115.- В аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры иномарки \\"Хундай Акцент\\": 30-летняя женщина, ее семилетний сын и двухлетняя девочка, - рассказали в пресс-службе УГИБДД.В ведомстве отмечают, что малышка находилась в детском удерживающем кресле, а мальчик был пристегнут ремнем безопасности.Сейчас по факту аварии проводится проверка.Донских автомобилистов призывают особенно строго соблюдать ПДД в условиях гололеда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Плохая видимость на дорогах, мокрый снег и гололед: в Ростовской области продлили штормовое предупреждениеАвтомобилистов просят отказаться от поездок (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.