Новогоднее настроение подарили ростовчанам участники онлайнового проекта «От всего сердца». Жители разных городов России, в том числе и Ростова-на-Дону, записали душевную песню, имеющую отношение к главному зимнему празднику.В преддверии Нового года организаторы решили объединить людей с помощью совместного исполнения песни «Новогодний вальс». Исполнение снимали на видео, затем кадры смонтировали в красивейший клип. Талантливые вокалисты из 25 городов от Диксона, Ижевска и до Дербента поздравили жителей страны с 2021 годом.Одной из локаций стала донская столица. Ростовчане - парень и девушка - исполнили отрывок песни.Песенный проект «От всего сердца» посвящен Победе в мае 1945, поясняют его организаторы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, какой будет погода в Ростове-на-Дону в последние дни уходящего 2020 годаПеремены удивят ростовчан (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.