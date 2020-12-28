Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 декабря 2020 года: медики зарегистрировали 390 новых случаев COVID-19. Донские специалисты выявили 50490 случаев заражения ковидом с момента начала пандемии.Медики обнаружили коронавирус у проходивших тестирование в 37 городах и районах Ростовской области. Больше всего случаев в донской столице - 162. Немало зараженных COVID-19 в Новошахтинске, Батайске, Новочеркасске, Белокалитвинском, Миллеровском, Неклиновском, Сальском, Усть-Донецком районах.Сейчас лечение в стационарах Ростовской области получают 2812 пациентов с коронавирусом. Медики подключили к аппаратам ИВЛ 255 человек.Врачам удалось вылечить от смертельно опасного вируса уже 40910 человек, за последние сутки – 234.Коронавирус унес жизни троих мужчин - 28, 80, 92 лет. Врачи нашли у них хронические заболевания, которые осложняли лечение.В Ростовской области COVID-19 с начала пандемии стал причиной смерти 1983 человек.Донские врачи взяли под медицинское наблюдением 32894 человека. С момента начала пандемии им было охвачено 137,49 тысячи пациентов.В лабораториях региона за сутки провели 7108 тестов на коронавирусную инфекцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лекарства от коронавируса в Ростове-на-Дону: кому купят и доставят бесплатноВ региональном штабе рассказали, кому положены лекарства от коронавируса, и кто их будет доставлять людям (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.