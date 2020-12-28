В Ростове-на-Дону в преддверии Нового Года несколько лет подряд спросом пользуется необычная услуга – стриптиз от Дедушки Мороза. 27-летний Максим работает необычным актером уже несколько лет. Как признался парень в беседе с корреспондентом «КП», раздеваться на корпоративах – не главное его профессиональное занятие, хотя очень прибыльное.Стоимость пикантной услуги – пять тысяч рублей. За эту сумму парень готов выступать полчаса. По его словам, сюда же входит и поздравление. В описании услуги сказано, что сначала он приходит на праздник в облачении рядового новогоднего волшебника, но затем начинается необычное шоу.- Музыка резко меняется и начинается зажигательный танец. Я бросаю мешок с подарками или посох на пол и постепенно снимаю с себя костюм. Можно посадить кого-нибудь из зрителей на стул для индивидуального шоу, - объясняет Максим.Парень добавил, что в основном его приглашают на корпоративы, но в этом году все изменилось. Максим обратил внимание, что с приходом пандемии многие отмечают праздник дома. Именно поэтому ближайшие дни ему придется выступать в квартирах.- В прошлом я подрабатывал аниматором. Потом решил попробовать танцевать. Перед Новым Годом очень востребован Дед Мороз с сюрпризом, — в шутку говорит ростовчанин.В остальное время Максим работает в офисе рядовым менеджером. Возможно, ему не хватает не столько зарплаты, сколько экстремальных ощущений, раз он решил заниматься именно стриптизом в свободное время.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Тренер \\"Ростова\\" Валерий Карпин показал, как проводит время с дочками в канун Нового годаНаставник желто-синих отправился в снежную Прибалтику (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.