Арман Грачевич Темурян – врач-психиатр, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе в клинике Доктора Исаева. Занимался курацией пациентов на базе отделений №1 и №2 ГБУ РО «ПНД», организацией работы в амбулаторно-поликлиническом звене и психоневрологическом отделении, руководил диспансерным отделением.Арман Грачевич окончил РостГМУ в 2014 году по специальности «Лечебное дело», а в 2015 году прошел интернатуру по специальности «Психиатрия». Также Арман Темурян прошел повышение квалификации по программам «Управление качеством медицинской помощи, экспертиза трудоспособности», «Организация здравоохранения и общественное здоровье»,«Психиатрия» и другим.В 2017 году Арман Грачевич стал финалистом конкурса «Молодой лидер здравоохранения Дона». Он принимал участие в конкурсах: Лидеры России 2020, Лидеры России Политика 2020, Лидеры Новгородчины 2020, Лидеры Дона 2020. Арман Темурян стал автором научной работы «Правовые вопросы оказания психиатрической помощи. Некоторые коллизии и пробелы российского законодательства при осуществлении принудительного лечения и недобровольной госпитализации в условиях психиатрического стационара». Статья принята к публикации в Материалах XVII Съезда психиатров России.ВОПРОСЫ ДОКТОРУАрман Грачевич, какие проблемы приводят к Вам пациентов?Это психические расстройства всех спектров, а также болезни зависимого поведения -алкоголизм, наркомания и т.д.Как Вы стали врачом-психиатром?У меня всегда было желание и стремление помогать людям. Моя прабабушка по линии матери, Шатворян Анна Вартановна, была врачом-педиатром. Она прошла Великую отечественную войну, дошла до Берлина и была награждена Орденом Красной Звезды.А выбрать специальность «Психиатрия» мне помог отец, который еще на 3 курсе посоветовал почитать книги по психиатрии и психотерапии, считая, что эта литература поможет мне в жизни вне зависимости от специализации. Книги, которые я читал, были достаточно увлекательными, и я быстро понял, что влюбился в эту профессию и хочу связать с ней своё будущее.Психиатрия – очень сложная медицинская наука, затрагивающая не только медицину, но и социальную сферу жизнедеятельности человека. И они очень тесно связаны. На кафедре психиатрии нам часто говорили: «В психиатрию просто так никто не попадает». Подразумевалось, что эту специальность выбирают только действительно увлеченные люди с особым типом мышления. Зачастую это лучшие выпускники медицинских вузов.И я горд, что стал одним из тех, кого эта профессия приняла в свои ряды.Что для Вас самое приятное в работе врача?Что может быть приятнее в работе врача, вне зависимости от специализации, как не выздоровление пациента, самый благоприятный результат твоего лечения? В этот момент ты испытываешь чувства удовлетворения, радости, самореализации. Причём не имеет значения, в каком учреждении ты работаешь, в государственном или частном, неважно какая у тебя зарплата. Когда ты видишь выздоровление или хотя бы достижение ремиссии пациента, видишь его улыбку, видишь радость и счастье родственников, то это стоит всего. Особенно это важно в такой сложной профессии врача-психиатра, где достичь выздоровления или ремиссии – архисложная, кропотливая, требующая большой выдержки работа.Что для Вас самое сложное в работе врача?Самое сложное в работе врача-психиатра – это провести дифференциальную диагностику между рядом патологий, чтобы верно поставить диагноз. Психиатрия – единственная из всех врачебных специальностей, где основным методом диагностики и обследования является клинический метод, или, проще говоря, описательный. Врач-психиатр должен верно подметить малейшие детали поведения пациента, его эмоциональные реакции на разного рода вопросы, вплоть до мимики и пантомимики. Потому что выставление диагноза имеет не только медицинское значение, но также социальное и юридическое.Также сложностью является чрезвычайная стигматизация профессии. Для обычных людей поход к врачу даётся не просто, они боятся осуждения или высмеивания. В Российской Федерации этот вопрос очень актуален, потому как в странах Европейского Союза и США, психиатр такой же доктор, как и терапевт или хирург, к которому не стыдно обратиться со своей проблемой.Ваши увлечения?Я увлекаюсь спортом, люблю пешие прогулки, отдых в горах. Также я коллекционирую брендовые наручные часы.Ваши любимые книги?Могу назвать «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и«Зов Пахарей» Хачика Даштенца.Ваше любимое место отдыха?Горы Северного Кавказа и республики Армения.Что Вы посоветуете читателям – как нужно заботиться о своем здоровье?Нужно быть бдительным к своему здоровью и при первых симптомах обязательно обращаться к специалистам. К сожалению, часто пациент или его родственники начинают бить тревогу, когда ситуация уже запущена. Также необходимо заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.Ваш жизненный девиз?Умей услышать, понять, помочь!Как записаться на прием к врачу:По телефону +7 928 773-00-73.